"Avevo preso Mou al Fenerbahce dopo la Roma e oggi è stata un'occasione", ha ammesso Mario Branco, direttore generale del Benfica, club fresco del ritorno di José Mourinho in panchina e domani impegnato contro il Chelsea. "Con lui libero non era difficile scegliere. Non serve parlare di Mourinho. Il Benfica è la prima squadra che ha allenato nella sua carriera da primo tecnico, stiamo parlando di uno degli allenatori più bravi del mondo e pensiamo sia la scelta giusta per il nostro progetto" haspiegato a Sky Sport il dirigente delle Aquile.

Sarà emozionato per il ritorno a Stamford Bridge?

"Ha troppa esperienza per essere emozionato. Lui non è blu in questo momento, è rosso Benfica e così vivrà questa partita".

Ci racconta il vostro rapporto?

"È un rapporto professionale, dobbiamo capire come lavoriamo ma devo dire che è semplicissimo lavorare con lui che capisce bene come rapportarsi con un direttore generale. Serve capire dove finisce la libertà di uno e dove comincia quella dell'altro".

La squadra come ha reagito all'annuncio di Mourinho?

"Reazione importante, è un allenatore iconico. La squadra però è sempre concentrata, non pensa ai nomi in panchina ma solo sulla qualità di chi la allena e con quanta leadership lo fa".