Adriano Galliani, ex storico dirigente del Milan che ha fatto la storia del club rossonero nell'era Silvio Berlusconi, ha commentato per Tutto Mercato Web la scelta presa nella notte dal Consiglio Comunale di Milano a proposito di San Siro: "Sono molto felice di questa saggia decisione del Consiglio Comunale che consente così a una città come Milano, già all'avanguardia in tanti settori, di esserlo anche in questo con la costruzione di uno stadio nuovo. Sono molto legato a San Siro e l'ho sempre difeso ma il Meazza ha quasi 100 anni e non ha più le caratteristiche per le partite UEFA. Molto bene che sia stata presa una decisione come questa".