"Essere parte della famiglia nerazzurra significa vivere insieme le stesse emozioni, senza confini e senza barriere" si legge nel capoverso del comunicato diramato da Inter.it che rende nota la nuova collaborazione con i tifosi dell’Inter Club legato all’Ente Nazionale Sordi che lancia una novità dedicata ai tifosi non udenti proprio questa sera durante Inter-Slavia Praga, match valido per la seconda giornata di League Phase di Champions League 2025/26.

A partire da stasera "al momento della presentazione della squadra, i tifosi vedranno i giocatori 'segnare' il proprio nome sui maxischermi. Un’idea nata insieme ai tifosi dell’Inter Club legato all’Ente Nazionale Sordi della Lombardia, che hanno indicato i segni-nome con cui la comunità sorda definisce ogni singolo calciatore, indice di un legame unico tra squadra e comunità - si legge nella nota -. La collaborazione con l’Ente si amplia anche per i momenti che accompagnano la preparazione alle partite: sui canali del Club sarà presente la traduzione in Lingua dei Segni Italiana delle conferenze stampa svolte alla vigilia delle gare di Serie A e, a partire da questa stagione, anche delle coppe.

Inoltre, evolve anche il servizio di audiodescrizione della partita dedicato ai tifosi non vedenti: da questa stagione il commento audio sarà disponibile direttamente sullo smartphone degli utenti e sarà realizzato da un cronista specializzato, in collaborazione con l'Istituto dei Ciechi di Milano. "Questa iniziativa arriva dopo due anni di collaborazione tra Inter e il nostro Ente, con l’obiettivo di garantire l’inclusione di tutti i tifosi nel vivere le emozioni dello stadio. Siamo felici e orgogliosi di avere creato insieme al Club e i calciatori questo gesto di vicinanza verso le persone sorde: un esempio di sport che unisce e abbraccia la diversità!" ha dichiarato Renzo Corti Presidente per la Lombardia dell’Ente Nazionale Sordi.

Le iniziative di accoglienza e inclusione dei tifosi di ogni abilità allo stadio rispondono agli obiettivi di sostenibilità definiti dal Club e rispondono alle indicazioni in termini di Accessibilità da parte di UEFA, FIGC e Serie A".