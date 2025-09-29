La rete siglata ieri contro il Napoli e l'assist servito a Saelemaekers hanno consentito a Christian Pulisic di salire al primo posto nella speciale classifica dei giocatori che hanno partecipato a più reti in Serie A dalla stagione 2023/24 in poi, cioè da quando l'americano gioca nel Milan.

Come sottolinea Opta dietro allo statunitense, che conta 27 reti e 19 assist (quindi 46 gol a cui ha partecipato in totale) c'è Lautaro Martinez con 45.