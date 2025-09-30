Inter, ora i conti tornano. E sorridono. Fin dai tempi di Pellegrini, il bilancio nerazzurro aveva sempre chiuso in perdita. Ieri è arrivata l'ufficialità per l'esercizio 2024-25, il primo con il segno più da tantissimi anni a questa parte.
"Ed è un segno più di enorme rilevanza - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Intanto perché è consistente (35,4 milioni di profitti), e poi perché suggella il turnaround aziendale del club. L’Inter aveva raggiunto il picco del deficit nel 2020-21 (-245,6 milioni), per poi scendere a -140,1 nel 2021-22, a -85,4 nel 2022-23 e a -35,7 nel 2023-24. Un trend in costante miglioramento che nell’ultima stagione (l’assemblea di metà ottobre approverà il bilancio) ha beneficato del boom dei ricavi. Se i tifosi sono rimasti con l’amaro in bocca per la finale europea persa contro il Psg e il secondo posto in campionato, a livello economico l’annata 2024-25 è stata da record".
Merito del percorso sportivo, domestico e soprattutto internazionale. "I ricavi, al netto del player trading, sono schizzati oltre il mezzo miliardo (il lordo è di 567 milioni). Mai nessuna squadra di Serie A si era spinta così in alto: il primato precedente apparteneva alla Juventus di Ronaldo, che nel 2018-19 toccò quota 464 milioni - spiega la rosea -. Nel 2023-24 l’Inter aveva sfiorato quota 400 milioni". Il ruolo principale, in tal senso, l'ha recitato la campagna in Champions che ha portato quasi 200 milioni nelle casse, tutto compreso. A ciò si è aggiunto il Mondiale per Club. Più in generale, va evidenziata la crescita "organica" del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday. Oaktree può sorridere, con la speranza che il tutto abbia presto benefici anche in campo.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 09:38 Benitez: "Inter, novità apprezzabili. Resta tra le favorite per la vittoria in Champions"
- 09:24 GdS - Dimarco, proprio tu contro Inzaghi? Segnale che il ciclo era davvero finito
- 09:10 GdS - Inter, obiettivo ottavi diretti: si riparte dallo Slavia. Chivu avrà avuto ragione se...
- 08:56 Svolta nuovo stadio: il Consiglio comunale di Milano approva la vendita del Meazza a Inter e Milan
- 08:42 Capello: "Il Milan è già squadra, forse anche per l'assenza di Leao. L'Inter? A Cagliari mi pare sia tornata padrona del campo, a parte..."
- 08:28 GdS - Sucic, Bisseck e Bonny dall'inizio: la probabile formazione
- 08:14 GdS - Inter, i conti tornano: primo utile nella storia. Finora mai nessun club di Serie A...
- 08:00 Preview Inter-Sl. Praga - Chivu col turnover: Bisseck e Bonny sperano
- 01:00 Quagliarella elogia Lautaro: "Mi piace il primo controllo che fa, è completo"
- 00:40 M. Orlando: "L'Inter forse rimane la squadra più forte della A. E quando hai uno come Lautaro..."
- 00:00 Maturità: parola d'ordine del chivuismo
- 23:47 Adani: "L'Inter è la squadra che passa meglio in Serie A, eredità di Conte e Inzaghi. Cambio di sistema? Non lo vedremo"
- 23:33 Amadou Sarr dà un dispiacere al suo ex tecnico Zanchetta: suo il gol vittoria in Albinoleffe-Novara
- 23:18 Romano: "Pio Esposito, l'Inter ha chiuso la porta alle 15 richieste di prestito in estate"
- 23:04 Ventola: "Pio Esposito sarebbe stato ceduto con Inzaghi in panchina, Chivu la sua fortuna. E fa bene a predicare calma"
- 22:50 Cassano: "Spero che Esposito e Camarda possano essere il futuro del calcio italiano". Poi un consiglio a entrambi: "Siate furbi"
- 22:44 La Lazio torna a sorridere dimenticando il derby: tris roboante a un Genoa spento e sfiduciato
- 22:30 Matera sogna Euro2032 col progetto del nuovo stadio: "Se Milano tentenna, possiamo lanciarci noi"
- 22:16 Qui Cremonese - Via alla preparazione in vista dell'Inter: lavoro situazionale offensivo all'Arvedi
- 22:02 "Oaktree lungimirante", come da definizione di Marotta: 100 mln di euro investiti per i centri di allenamento
- 21:48 Lautaro ritrova lo Slavia Praga: nel 2019 la prima doppietta in Champions League
- 21:34 Graziani: "Lautaro nella storia dell'Inter, manca qualche trofeo ma arriverà. A Cagliari l'ho visto diverso"
- 21:19 Gol e assist nelle ultime tre stagioni in A, Pulisic supera Lautaro Martinez: il confronto
- 21:04 Nereo Rocco spettatore (occulto) di Cagliari-Inter?
- 20:55 Rummenigge: "Non si può competere coi club di Premier. Ormai sono proprietà di miliardari o di Stati"
- 20:40 Lumezzane, Troise: "Spiace per il risultato, complimenti all'Inter. Ci siamo complicati la vita a inizio gara"
- 20:30 Parte bene l'Italia U20 al Mondiale in Cile: Australia battuta 1-0 con un rigore procurato da Mosconi
- 20:24 Pellegrino trascina il Parma e regala la prima vittoria a Cuesta: Torino ko 2-1. Asllani in campo per 70 minuti
- 20:10 Stankovic a Sky: "La maggior parte delle volte mio padre non mi fa i complimenti. Se sbaglio, giustamente mi rimprovera"
- 19:56 S. Praga, Trpisovsky: "Con Chivu Inter più difensiva, occhio ai contropiede. Noi possiamo dare fastidio"
- 19:42 Stankovic: "Al Bruges mi trovo bene, voglio continuare a migliorare. Mio papà è contento del percorso che sto facendo in Belgio"
- 19:28 Sky - Inter-Slavia Praga, Chivu mischia le carte: Acerbi, Dumfries e Dimarco tornano dal 1'. Bonny scalpita, Sucic...
- 19:14 Torino, Asllani: "Mi trovo bene anche in un centrocampo a due, sicuramente devo migliorare"
- 19:00 Rivivi la DIRETTA! Il futuro di SAN SIRO, la vigilia di INTER-SLAVIA e il 1° BILANCIO in UTILE dopo 15 ANNI!
- 18:51 L'annuncio di Abodi: "Dal 1° ottobre sarà attiva la Commissione per il controllo sui conti dei club"
- 18:38 Mourinho: "Mai pensato di essere un genio, forse un po' provocatore. Allenare l'Inter una fortuna, vincere due Champions per me..."
- 18:21 Il CdA approva i risultati finanziari del 24-25. Utile di 35,4 mln di euro e ricavi record per la Serie A: tutti i numeri
- 18:10 Slavia Praga, Provod in conferenza: "San Siro è magico. Un sogno giocare qui contro i nostri idoli”
- 17:56 Slavia, Trpisovsky: "Grati di essere di nuovo a San Siro. Inter simile a quella incontrata con Conte. Niente paura"
- 17:41 Minuti di orgoglio: Dimarco fa partire una bordata verso Riad. Cosa è cambiato? L'allenatore
- 17:27 Capello: "A Monaco Inter amorfa e senza cuore, non me l'aspettavo. E mi ha tolto un record"
- 17:13 San Siro, dibattito in Consiglio al via. Forza Italia si astiene: "Per non condannare Milano e i milanesi"
- 16:59 Sensi-Anorthosis, presto l'annuncio. La portavoce Markou: "Test medici superati, questo il suo contratto"
- 16:45 Coraggio, empatia e pazienza: gli ingredienti del cambiamento. Chivu si prende responsabilità ma anche meriti
- 16:32 Dimarco a ITV: "Sto ritrovano la fiducia persa in questi mesi. Lavoro per cercare la forma migliore"
- 16:17 Chivu a ITV: "A San Siro qualunque avversario vuole fare bene. Lo Slavia Praga può metterci in difficoltà se..."
- 16:03 C'è una ThuLa anche nel volley: Michieletto e Romanò si caricano con le esultanze di Thuram e Lautaro
- 15:49 San Siro, il Comune di Milano approva le cifre d'affitto per il 2025: ecco quanto dovrà esborsare l'Inter
- 15:34 Bookies - Inter-Slavia Praga, la vittoria nerazzurra una delle quote più basse del turno
- 15:20 De Vrij-SEG, per la Corte Suprema il processo è da rifare. Congelato il risarcimento per il calciatore
- 15:05 Slavia Praga, la sfida di Provod: "A San Siro per l'impresa. Poi chiederò consigli di pianoforte a De Vrij"
- 14:52 Rummenigge la tocca piano: "Bravo Stoccarda, ha trovato l'idiota che ha pagato Woltemade"
- 14:37 Abodi: "Euro 2032 senza Milano? Rischio che stiamo correndo. Auspico che lo stadio si trasformi"
- 14:32 Chivu in conferenza: "Se i miei titolari non fossero ventidue sarei io scarso. Ecco cosa mi stupisce di loro"
- 14:23 Inter e Sector protagonisti alla Milano Fashion Week: Galante tra gli ospiti d'onore
- 14:14 Dimarco in conferenza: "Ho capito di non aver reso come in passato, ora sto recuperando. Con Chivu..."
- 14:08 L'ex Slavia Praga Husbauer pronostica: "Domani contro l'Inter potrebbe finire di nuovo 1-1"
- 14:00 Chivu a Sky: "Abbiamo meritato quanto raccolto nelle ultime settimane. Domani tornerà Sommer"
- 13:50 Dimarco a Sky: "Io ho sempre dato il 100%. Poi giocare 90 minuti e non 60 ti aiuta a crescere di condizione"
- 13:40 videoL'Inter U23 vola, battuto anche il Lumezzane con super Spinaccè: gli highlights
- 13:26 Slavia Praga, Schranz: "Mi piacerebbe segnare di nuovo a San Siro, magari con un risultato migliore"
- 13:11 Ambrosini: "L'Inter sta continuando il progetto tecnico, grazie a Esposito Lautaro può rifiatare"
- 12:57 Berti: "Ai miei tempi il VAR sarebbe stato un problema, in campo ci dicevamo e facevamo di tutto"
- 12:50 videoBarella cervello, anima e 'scompiglio' di questa Inter: il sardo bacchetta Lautaro in allenamento
- 12:43 Houštecký, vice all. Slavia Praga: "Sarà la nostra terza volta a San Siro, stavolta andrà meglio"
- 12:28 videoTutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile: allenamento e probabile formazione
- 12:14 Adani: "L'Inter cambia allenatore ma non le idee. Dal mercato giocatori per rinfrescarle"
- 12:00 Blanc esonerato dall'Al-Ittihad, due ex Inter in corsa per la successione
- 11:47 videoRifinitura pre-Slavia Praga, tutti a disposizione di Chivu. Solito show di Marcus Thuram nel torello
- 11:30 Bastoni alla RAI: "Pio Esposito ha caratteristiche uniche. Ora però deve stare tranquillo"