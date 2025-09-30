Intervistato dal quotidiano La Nuova Sardegna, Bruno Giordano analizza il campionato di Serie A: "Rispetto agli altri anni la lotta Sudetto vede coinvolte anche Juventus e Milan, e forse anche la Roma. Tre squadre che si sono rinforzate. Per me Napoli e Inter continuano ad essere favorite. Nonostante ciò che pensa Antonio Conte, è normale che gli azzurri, essendo campioni d’Italia, sono la formazione da battere ma hanno una Champions da giocare e questo ruba energie, sia mentali che fisiche".

L'Inter era stata data per morta troppo in fretta?

"In Italia non perdiamo il vezzo di giudicare subito. Una settimana una squadra è fenomenale, quella dopo no. Dare sentenze dopo cinque giornate è assurdo e poco credibile".