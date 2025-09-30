Masa Tomasevic, centrocampista dell'Inter Women, è la protagonista al femminile del Matchday Programme di Inter-Slavia Praga. La montenegrina classe 2007 racconta di sé e delle sue doti in campo: "Cosa mi piace fare? Gestire il pallone, dribblare e muovermi in attacco per trovare soluzioni che possano aiutare la squadra. Per me è essenziale l'unità del gruppo, questa squadra è molto coesa e tutte lavoriamo per gli stessi obiettivi".

Tomasevic aggiunge: "Prima di una partita per me è essenziale essere al massimo e focalizzarmi sull'avversario. Per stemperare la tensione cerco di ascoltare un po' di musica".

