Poche parole, ma non casuali. Così Federico Dimarco ha scosso il mondo nerazzurro, rimasto per un attimo intontito sulla stoccata lanciata dall'esterno interista alla vigilia del match contro lo Slavia Praga, valido per la seconda giornata di Champions League. Stoccata con un indirizzo specifico: Riyad. La frecciata scoccata da Dimash non è equivocabile quando risponde al collega di Sky (LEGGI QUI) che lo ha sollecitato a rispondere sul minutaggio significativamente aumentato quest'anno rispetto allo scorso.
Quest'anno hai giocato tre volte più di 80 minuti, è cambiato qualcosa? Domanda che non lo stizzisce, ma che gli fornisce l'assist perfetto per tirar fuori un sassolino che a quanto pare dentro la scarpa ci è rimasto per troppo tempo: "No", non è cambiato niente nella preparazione del classe '97, come ci tiene a dichiarare: "Perché io ho sempre dato il 100%" aggiunge. Come a dire: do il massimo quest'anno, davo il massimo lo scorso. A cambiare, semmai, è l'allenatore perché i cambi, come il minutaggio concesso agli atleti è "una scelta dell'allenatore". Scelte nelle quali, da quel che dicono i numeri, Chivu differisce da Inzaghi e non poco e la differenza in questione è più che apprezzata da Federico Dimarco.
"Giocando più spesso 90 minuti cresco di più rispetto di condizione al posto di uscire matematicamente al 60'" ha concluso l'orgoglioso prodotto del vivaio nerazzurro che dopo tanti silenzi ha lanciato un sasso che provoca vari cerchi concentrici che si espandono: inaudite simili parole da parte del giocatore in questione che sotto la gestione Inzaghi tutto lasciava apparire fuorché malcontento e che a quanto pare così soddisfatto però non era. Giocare con maggiore continuità è come vincere: aiuta a continuare a farlo e se la mancanza di fiducia a livello personale scaturita dal deprimente e opprimente finale di stagione 2024/25 aveva in qualche modo minato le certezze di Dimash, l'esterno di Calvairate si è anche "reso conto di non avere reso come negli ultimi tre anni e mezzo", raggiungendo una consapevolezza che è servita da miccia che ha innescato la reazione. "Ora ne sto uscendo con l'aiuto di mister e compagni"... e di qualche minuto in più in campo.
Autore: Egle Patanè
