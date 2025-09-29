Lele Adani vede un filo conduttore nello stile di gioco dell'Inter degli ultimi anni, un filo che parte da Antonio Conte e arriva al presente con Cristian Chivu, passando per Simone Inzaghi: "Senza dribblatori, l'Inter è la squadra che passa e si muove meglio della Serie A - la premessa dell'ex difensore a 'Viva El Futbol' -. Queste caratteristiche si sono viste con Conte, poi sono state cambiate da Inzaghi, quindi Chivu le ha ereditate. Si vedono rotazioni che richiamano vecchi concetti tattici. A Cagliari, se avete notato, tutte le azioni, eccetto quella del palo di Calhanoglu, nascono a sinistra, dove ci sono Bastoni, Carlos Augusto, Dimarco e Mkhitaryan. Dall'altra parte c'erano due giocatori nuovi, Luis Henrique e Akanji, ecco perché su qyella fascia è più difficile associarsi. Non per le qualità dei singoli, ma per le sinergie che non sono quelle che ci sono a sinistra. Il cambio di sistema non lo vedremo, rimarrà una suggestione. L'Inter è stata ringiovanita seguendo le stesse caratteristiche".