Al termine dell'estenuante maratona durata quasi 12 ore al termine della quale il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per la vendita dell'area di San Siro a Inter e Milan, Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni: "Ritengo che si sia percepita la preoccupazione per il futuro di San Siro. Oggi abbiamo provato a scrivere una pagina nuova, evidentemente abbiamo solo cominciato; il futuro dobbiamo costruirlo, abbiamo messo le basi per quello che sarà questo progetto. Ora tocca alle due squadre fare una visto che hanno fatto troppo poco fino ad ora".