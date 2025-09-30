Ademola Lookman torna nella formazione titolare dell'Atalanta a distanza di più di quattro mesi dall'ultima volta. Il nigeriano, al centro delle voci di mercato estive sull'Inter, scende oggi in campo dal 1' nel seconda giornata della League Phase di Champions League che vedrà la Dea contro il Club Brugge. Nell'undici dei belgi è invece confermato dall'inizio Aleksandar Stankovic. 

FORMAZIONI UFFICIALI:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Krstovic, Lookman. 

CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Sandra, Vanaken; Forbs, Tresoldi, Tzolis. 

