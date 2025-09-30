Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, si confessa ai microfoni dii Tutto Mercato Web facendo un bilancio di quella che è stata la sua esperienza da calciatore: "Sono molto soddisfatto della mia carriera. Forse la scelta di andare alla Sampdoria, mi sono fatto prendere un po' troppo dall'impulsività. La scelta è stata un po' troppo veloce, per me era un momento molto difficile. Sono andato via da Milano per ritrovare la via, ma i problemi che avevo personalmente me li sono portati dietro. Per il resto no, nulla, soddisfattissimo".
Ed è ambasciatore per l'Inter.
"Sì, vado in giro fra club e settore giovanile. Poi lavoro per Mediaset, faccio l'opinionista fra Pressing e Coppa Italia. Dico la verità, mi piace come tipologia di lavoro post carriera. Non è un impegno giornaliero quindi riesco a gestirmi"
È una soluzione definitiva? Non è che potrebbe finire ad allenare?
"Per ora non ho la voglia, né la testa, per rimettermi in quel mondo lì in toto. Se faccio il tecnico diventa dieci volte rispetto a quanto facevi da calciatore, devi vivere per quello. Ti dimentichi quasi la famiglia, gli amici, chissà cosa inizi. E poi termini che hai 70 anni".
Ranocchia rivive poi l'episodio del diverbio tra Lautaro Martinez e Conte alla luce di quanto avvenuto con Kevin de Bruyne domenica.
"Lautaro era uscito e si sono bacchettati, lui non era contento della sostituzione. Tu non hai altre scelte, lui è l’allenatore e si prende le responsabilità se le cose vanno bene o male. Conte dice una cosa molto semplice: sa come vincere e la storia parla da sola, su otto campionati di A ne ha vinti sette. Il suo metodo è quello, porta avanti il gruppo e non il singolo. O stai con lui o non vai bene nella sua squadra, ed è la sua forza".
Un giudizio sui presidenti avuti all'Inter.
"Massimo Moratti un papà, praticamente lo è. Sempre una parola gentile, educato. Ha dato qualsiasi cosa all'Inter e per chi ci lavorava dentro. Erick Thohir era molto distaccato, si vedeva pochissimo. Non lo so valutare, non ho un termine giusto. Steven Zhang ha ridato un po' di vita dopo la parentesi Thohir, ha ricostruito quella che è l'Inter. Poi lì sono entrati in gioco discorsi molto più alti di quelli che possiamo pensare o leggere. L'aspetto finanziario veniva da uno stato molto chiuso, non mi aspettavo finisse così. Steven vuole veramente bene all'Inter, è un ragazzo giovane e ci teneva molto. Beppe Marotta è cresciuto esponenzialmente, come potrebbe essere un Adriano Galliani. Lavorativamente è un fenomeno, con Ausilio e Baccin hanno costruito un'Inter nelle difficoltà. Faceva fatica a fare acquisti importanti, quindi ha chiuso operazioni piccole ma di grande qualità. Tanti parametri zero che sono delle star, come Thuram o De Vrij. Oppure Onana: con poca disponibilità ha trovato la strada giusta. E nella triade uno completa l'altro".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 13:55 Grande attesa a Roma per la partita con l'Inter: aperta la vendita libera, code virtuali di un'ora
- 13:45 Il messaggio di Javier Zanetti per il papà Rodolfo: "Mi fa male l'anima ma sarai sempre nel mio cuore"
- 13:35 Scaroni: "Daremo a Milano lo stadio più bello del mondo. L'augurio è averlo pronto nel 2030"
- 13:25 Mercoledì 15 ottobre l'assemblea dei soci dell'Inter. All'ordine del giorno bilancio e dimissioni di un consigliere
- 13:10 videoPranzo UEFA, ecco l'arrivo della delegazione nerazzurra
- 12:55 Ranocchia: "Soddisfatto della mia carriera. Da Moratti a Marotta, ecco cosa penso dei presidenti"
- 12:42 Kairat Almaty, Urazbakhtin: "Real Madrid avversario di alto livello, ma dobbiamo credere in noi stessi"
- 12:28 Scavuzzo: "Messe le basi per il progetto San Siro. Ora tocca ai club, sin qui hanno fatto troppo poco"
- 12:14 Biffi (Pres. Assolombarda): "La vendita del Meazza apre la strada a un'infrastruttura all'avanguardia"
- 12:00 SVOLTA STORICA: via libera alla VENDITA di SAN SIRO! Oggi INTER-SLAVIA: le ULTIME. BONNY titolare?
- 11:45 Mkhitaryan: "Ruberei la tecnica di Thuram, è molto forte. Un piano B senza calcio? Avrei fatto l'avvocato"
- 11:35 L'area di San Siro a Inter e Milan, la nota dei club: "Passo storico. Il nuovo stadio sarà un'icona per Milano"
- 11:30 Barbara Berlusconi: "San Siro fatiscente, oggi una bella notizia. Felice di aver posto il problema"
- 11:15 Delibera per San Siro approvata, la vicesindaca Scavuzzo: "Sala è contento". Attesa nota dei club
- 11:02 Vendita del Meazza, il sì grazie ad alleanze tattiche. Per Inter e Milan richieste extra da parte del Consiglio
- 10:48 Doppio assist a Thuram, Calhanoglu show all'esordio in Champions: eguagliato il record di Lukaku contro lo Slavia
- 10:34 Bonolis: "Chivu cauto, Thuram e Lautaro finalmente hanno ricambi. Le finali perse? È più doloroso..."
- 10:20 CdS - Bilancio Inter: numeri record. Svolta Oaktree, ma è grazie al management se...
- 10:06 CdS - Lautaro torna in Champions: perché non riprovarci ancora?
- 09:52 CdS - Chivu con Sommer, Acerbi, Sucic e Bonny: la probabile formazione
- 09:38 Benitez: "Inter, novità apprezzabili. Resta tra le favorite per la vittoria in Champions"
- 09:24 GdS - Dimarco, proprio tu contro Inzaghi? Segnale che il ciclo era davvero finito
- 09:10 GdS - Inter, obiettivo ottavi diretti: si riparte dallo Slavia. Chivu avrà avuto ragione se...
- 08:56 Svolta nuovo stadio: il Consiglio comunale di Milano approva la vendita del Meazza a Inter e Milan
- 08:42 Capello: "Il Milan è già squadra, forse anche per l'assenza di Leao. L'Inter? A Cagliari mi pare sia tornata padrona del campo, a parte..."
- 08:28 GdS - Sucic, Bisseck e Bonny dall'inizio: la probabile formazione
- 08:14 GdS - Inter, i conti tornano: primo utile nella storia. Finora mai nessun club di Serie A...
- 08:00 Preview Inter-Sl. Praga - Chivu col turnover: Bisseck e Bonny sperano
- 01:00 Quagliarella elogia Lautaro: "Mi piace il primo controllo che fa, è completo"
- 00:40 M. Orlando: "L'Inter forse rimane la squadra più forte della A. E quando hai uno come Lautaro..."
- 00:00 Maturità: parola d'ordine del chivuismo
- 23:47 Adani: "L'Inter è la squadra che passa meglio in Serie A, eredità di Conte e Inzaghi. Cambio di sistema? Non lo vedremo"
- 23:33 Amadou Sarr dà un dispiacere al suo ex tecnico Zanchetta: suo il gol vittoria in Albinoleffe-Novara
- 23:18 Romano: "Pio Esposito, l'Inter ha chiuso la porta alle 15 richieste di prestito in estate"
- 23:04 Ventola: "Pio Esposito sarebbe stato ceduto con Inzaghi in panchina, Chivu la sua fortuna. E fa bene a predicare calma"
- 22:50 Cassano: "Spero che Esposito e Camarda possano essere il futuro del calcio italiano". Poi un consiglio a entrambi: "Siate furbi"
- 22:44 La Lazio torna a sorridere dimenticando il derby: tris roboante a un Genoa spento e sfiduciato
- 22:30 Matera sogna Euro2032 col progetto del nuovo stadio: "Se Milano tentenna, possiamo lanciarci noi"
- 22:16 Qui Cremonese - Via alla preparazione in vista dell'Inter: lavoro situazionale offensivo all'Arvedi
- 22:02 "Oaktree lungimirante", come da definizione di Marotta: 100 mln di euro investiti per i centri di allenamento
- 21:48 Lautaro ritrova lo Slavia Praga: nel 2019 la prima doppietta in Champions League
- 21:34 Graziani: "Lautaro nella storia dell'Inter, manca qualche trofeo ma arriverà. A Cagliari l'ho visto diverso"
- 21:19 Gol e assist nelle ultime tre stagioni in A, Pulisic supera Lautaro Martinez: il confronto
- 21:04 Nereo Rocco spettatore (occulto) di Cagliari-Inter?
- 20:55 Rummenigge: "Non si può competere coi club di Premier. Ormai sono proprietà di miliardari o di Stati"
- 20:40 Lumezzane, Troise: "Spiace per il risultato, complimenti all'Inter. Ci siamo complicati la vita a inizio gara"
- 20:30 Parte bene l'Italia U20 al Mondiale in Cile: Australia battuta 1-0 con un rigore procurato da Mosconi
- 20:24 Pellegrino trascina il Parma e regala la prima vittoria a Cuesta: Torino ko 2-1. Asllani in campo per 70 minuti
- 20:10 Stankovic a Sky: "La maggior parte delle volte mio padre non mi fa i complimenti. Se sbaglio, giustamente mi rimprovera"
- 19:56 S. Praga, Trpisovsky: "Con Chivu Inter più difensiva, occhio ai contropiede. Noi possiamo dare fastidio"
- 19:42 Stankovic: "Al Bruges mi trovo bene, voglio continuare a migliorare. Mio papà è contento del percorso che sto facendo in Belgio"
- 19:28 Sky - Inter-Slavia Praga, Chivu mischia le carte: Acerbi, Dumfries e Dimarco tornano dal 1'. Bonny scalpita, Sucic...
- 19:14 Torino, Asllani: "Mi trovo bene anche in un centrocampo a due, sicuramente devo migliorare"
- 19:00 Rivivi la DIRETTA! Il futuro di SAN SIRO, la vigilia di INTER-SLAVIA e il 1° BILANCIO in UTILE dopo 15 ANNI!
- 18:51 L'annuncio di Abodi: "Dal 1° ottobre sarà attiva la Commissione per il controllo sui conti dei club"
- 18:38 Mourinho: "Mai pensato di essere un genio, forse un po' provocatore. Allenare l'Inter una fortuna, vincere due Champions per me..."
- 18:21 Il CdA approva i risultati finanziari del 24-25. Utile di 35,4 mln di euro e ricavi record per la Serie A: tutti i numeri
- 18:10 Slavia Praga, Provod in conferenza: "San Siro è magico. Un sogno giocare qui contro i nostri idoli”
- 17:56 Slavia, Trpisovsky: "Grati di essere di nuovo a San Siro. Inter simile a quella incontrata con Conte. Niente paura"
- 17:41 Minuti di orgoglio: Dimarco fa partire una bordata verso Riad. Cosa è cambiato? L'allenatore
- 17:27 Capello: "A Monaco Inter amorfa e senza cuore, non me l'aspettavo. E mi ha tolto un record"
- 17:13 San Siro, dibattito in Consiglio al via. Forza Italia si astiene: "Per non condannare Milano e i milanesi"
- 16:59 Sensi-Anorthosis, presto l'annuncio. La portavoce Markou: "Test medici superati, questo il suo contratto"
- 16:45 Coraggio, empatia e pazienza: gli ingredienti del cambiamento. Chivu si prende responsabilità ma anche meriti
- 16:32 Dimarco a ITV: "Sto ritrovano la fiducia persa in questi mesi. Lavoro per cercare la forma migliore"
- 16:17 Chivu a ITV: "A San Siro qualunque avversario vuole fare bene. Lo Slavia Praga può metterci in difficoltà se..."
- 16:03 C'è una ThuLa anche nel volley: Michieletto e Romanò si caricano con le esultanze di Thuram e Lautaro
- 15:49 San Siro, il Comune di Milano approva le cifre d'affitto per il 2025: ecco quanto dovrà esborsare l'Inter
- 15:34 Bookies - Inter-Slavia Praga, la vittoria nerazzurra una delle quote più basse del turno
- 15:20 De Vrij-SEG, per la Corte Suprema il processo è da rifare. Congelato il risarcimento per il calciatore