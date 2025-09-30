Conclusa ieri la quinta giornata di Serie A EniLive con Genoa-Lazio che ha fatto da cornice, DAZN rende noti gli ascolti del turno di campionato lasciatoci alle spalle. Sono stati circa 5,6 milioni i telespettatori totali sintonizzati sulla piattaforma streaming per le partite andate in scena nel weekend, con annessi posticipi, che ha visto come match all'occhiello il big match tra Milan e Napoli che conferma il trend positivo registrato già a inizio di stagione in fatto di seguito che registra una crescita significativa nella media spettatori: "+13% rispetto alla stagione 24/25, +4% rispetto alla 23/24 e risultati sostanzialmente in linea con la stagione 22/23 (5,2 milioni)" si legge su Calcio e Finanza che mette a paragone la quinta giornata di Serie A EniLive 2025/26 con quella dello scorso anno.

Nella scorsa stagione il quinto turno fu caratterizzata da diversi big match come Juventus–Napoli e il derby di Milano fra Inter e Milan, mentre in questo quinto turno sono due le partite che hanno superato il milione di spettatori, ovvero Verona-Juventus (1.086.189) e il già citato big match Milan-Napoli che ha raccolto 1.740.545 persone".