"Sulla vendita dello stadio di San Siro ai club sarebbe stato un errore pazzesco non andare avanti e il futuro è questo ed è ineludibile. Non metto bocca sugli aspetti contrattuali, ma culturalmente e ideologicamente sono assolutamente a favore". Lo dice Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e oggi presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, a margine del Global Summit del Wttc in corso a Roma.

"Non si capisce perché nelle altre grandi città di calcio, con impianti importanti, questo si sia riuscito a fare. Non entro nel dettaglio specifico del contratto ma da dirigente sportivo, da organizzatore di grandi eventi sportivi, mi sembra un fatto indispensabile per guardare il futuro in modo diverso, anche per le società di calcio", ha proseguito Malagò.