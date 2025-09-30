Dopo l'assenza obbligata del capitano ad Amsterdam per la prima gara di Champions League 2025/26, Cristian Chivu riparte proprio dalla certezza Lautaro Martinez, titolarissimo questa sera contro lo Slavia Praga. Alla sicurezza Lautaro però l'allenatore romeno alterna l'incertezza a proposito del compagno di reparto da affiancare proprio all'argentino: riproporre la ThuLa, opzione peraltro più accreditata, oppure dare fiducia dall'inizio a Bonny o magari ripartire dal tandem d'attacco che ha chiuso il match di Cagliari, ovvero Pio Esposito-Lautaro?

Il capitano nerazzurro non è l'unica certezza dell'undici in mente da Chivu e abbozzato da Sky Sport in attesa di scoprire qualche aggiornamento in più dalla Pinetina. Tra i pali torna Yann Sommer dopo le due titolarità consecutive in campionato di Pepo Martinez, dal 1' contro Sassuolo e Cagliari, protetto dal trio Akanji, Acerbi e Bastoni, con solo Acerbi di nuovo rispetto al match dell'Unipol Domus. Tornano dall'inizio anche i due esterni di centrocampo ovvero Dumfries e Dimarco, che completano una linea a cinque inedita rispetto ai 'fantastici 5' per il solo Sucic, preferito a Mkhitaryan.