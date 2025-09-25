Pochi dubbi per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Inter-Sassuolo: il migliore in campo è Carlos Augusto. Alle spalle del brasiliano ecco Pio Esposito, secondo. Terza piazza per Petar Sucic. A seguire le classifiche di giornata e generale del premio.

J. Martinez 3.78%
Akanji 3.05%
Acerbi 0.13%
Carlos Augusto 53.15%
Dumfries 0.20%
Barella 0.66%
Calhanoglu 1.26%
Sucic 13.34%
Dimarco 4.38%
Thuram 0.46%
Esposito 17.78%
L. Martinez 0.20%
Frattesi 0.40%
Luis Henrique 1.00%
Bonny 0.20%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 5 PARTITE:

THURAM 16 PT.
ESPOSITO E SUCIC 6 PT.
CARLOS AUGUSSTO E CALHANOGLU 5 PT.
BARELLA 3 PT.
AKANJI, BASTONI, DE VRIJ E LAUTARO 1 PT.

