Pochi dubbi per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Inter-Sassuolo: il migliore in campo è Carlos Augusto. Alle spalle del brasiliano ecco Pio Esposito, secondo. Terza piazza per Petar Sucic. A seguire le classifiche di giornata e generale del premio.

J. Martinez 3.78%

Akanji 3.05%

Acerbi 0.13%

Carlos Augusto 53.15%

Dumfries 0.20%

Barella 0.66%

Calhanoglu 1.26%

Sucic 13.34%

Dimarco 4.38%

Thuram 0.46%

Esposito 17.78%

L. Martinez 0.20%

Frattesi 0.40%

Luis Henrique 1.00%

Bonny 0.20%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 5 PARTITE:

THURAM 16 PT.

ESPOSITO E SUCIC 6 PT.

CARLOS AUGUSSTO E CALHANOGLU 5 PT.

BARELLA 3 PT.

AKANJI, BASTONI, DE VRIJ E LAUTARO 1 PT.