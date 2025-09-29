La sconfitta nel derby sembra essere già in archivio per la Lazio. I biancocelesti si riscattano al meglio al Ferraris di Genova, battendo il Grifone con un tris roboante e in una gara mai in discussione. Apre le marcature Cancellieri al 4' con un bel sinistro a giro; alla mezz'ora il raddoppio di Castellanos, mentre a inizio ripresa Zaccagni deposita in rete un tap-in dopo un palo colpito in mischia. La squadra di Vieira resta a 2 punti, la Lazio sale a quota 6.

Sezione: News / Data: Lun 29 settembre 2025 alle 22:44
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print