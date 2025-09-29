Se la sua dimora ultraterrena non costituisse requisito permanente di 'legittimo impedimento', verrebbe facile pensare che all'Unipol Domus di Cagliari 'el paròn' Rocco sarebbe potuto uscirsene così: "Toh: el Piscinin xe 'ncora in campo!?". "Tranquillo, Nereo!" - la prima e pronta risposta formulata, col dovuto rispetto, per stare al gioco dell'indimenticato tecnico. Poi il resto - "Questo Piccinini, inteso come arbitro, sarebbe deputato a sanzionare tutti i falli! Mica a (vedere) produrne in serie come capitava invece - rimanendo spesso impunito - a quell'altro, al 'tuo' evocato Franco Baresi, 'el Piscinin' da tempo senatore in pensione dei dirimpettai". Fatto sta che tutti i calciòfili - o almeno quelli più navigati - dovrebbero riconoscere all'ex tecnico dei rossoneri, Nereo Rocco, di essere depositario di una serie di impagabili perle di ironica saggezza. Sebbene, tra queste, la più consona al personaggio sia stata poi derubricata in mezzo al guado tra la frase attribuita e la leggenda metropolitana. Questa: "A tuto quel che se movi su l'erba, daghe. Se xe 'l balon, no importa" (Colpire tutto ciò che si muove a pelo d'erba. Se è il pallone, meglio). Dunque al 'paròn' triestino si sarebbe perdonata volentieri l'eventuale 'svista celeste' scappata in terra rossoblù e tirata in ballo su una simil-omonimia. Anche perché sono ben altre le 'visioni' di ex tecnici rossoneri - realmente esternate - che andrebbero stigmatizzate per aver superato ogni livello di umana sopportazione. Tipo quella di un suo collega terreno che - da licenzioso errabondo, dunque umarell pallonaro - se ne va idealmente in giro di cantiere in cantiere per spargere le sue molliche di pane raffermo (peraltro solo in parte richieste). Con l'ultimo(?) della sfornata che pare proprio impastato con farina rancida per essere, Arrigo, arrivato a sostenere che "(...) il Napoli è, per mentalità e per gioco, la squadra più europea della Serie A". Certo, come no: forse nel suo metaverso che ingloba il distretto ravennate fra Fusignano e Milano Marittima?!
Ma è ora di tornare - più o meno volentieri - al Piccinini vero: quello col fischietto in bocca. Giusto per puntualizzare che fa sempre un certo effetto quando per dirigere i nerazzurri viene designato un arbitro che - fino a non molto tempo fa - era stato tenuto 'in quarantena', ossia a loro precluso per quasi 40 mesi. Per l'esattezza, dal 31 ottobre 2020 - giorno della disastrosa direzione di Piccinini (VAR compreso) in un'Inter-Parma terminata 2-2 - al 16 febbraio 2024, allorquando si era estinto il cosiddetto 'malus Orsato'. E pensare che - ironia della sorte - in quella partita Piccinini avrebbe dovuto fare solo il 4o uomo, salvo poi trovarsi a sostituire in corsa il collega designato, Pairetto, infortunatosi durante il riscaldamento. Si trattava dunque della nota penalità arbitrale che ha fatto evidentemente scuola dopo quel pasticciaccio brutto combinato dall'arbitro vicentino nel famoso Inter-Juve dell'aprile 2018. Un derby d'Italia arroventatosi per via di quella carica di Pjanic su Rafinha non sanzionata col sacrosanto 2o cartellino giallo al bianconero: tifosi nerazzurri e partenopei - per una volta accomunati - ricorderanno senz'altro quell'episodio... Una negligenza (eufemismo!) poi costata al fischietto di Schio (VI) un oblio che ha sfondato un muro: non quello del suono bensì, all'opposto, la barriera di un 'silenzio' (nerazzurro) durato esattamente 40 mesi e 14 giorni. Per fortuna che il giovane Piccinini - pagato a sua volta il fio del forzato e pluriennale allontanamento dai nerazzurri - da quel predetto febbraio dell'anno scorso era poi tornato ad arbitrare l'Inter in altre 3 (proficue) occasioni. Fino a costruirsi - da buon ingegnere edile - una nuova reputazione, dunque senza aver finora lasciato ulteriori onte, né particolari aloni nelle sue direzioni. Ma la diffidenza è sempre un'apprezzata consigliera ed un'ascoltata ammonitrice dalle parti di Appiano Gentile. Non foss'altro in virtù dei trattamenti arbitrali subiti nell'anno solare 2025 e, non ultimo, per il latente - se non finora mancato del tutto - scudo protettivo della società nerazzurra. Checché ne abbia argomentato il presidente Marotta. Non ci si deve quindi stupire se il timore di una qualsivoglia recidiva arbitrale sia percepito, per dire, più forte di un'eventuale ricaduta grave da un infortunio di un titolare qualsiasi... Ma poi - toccato ferro e dismesso da tempo Treossi - gli arbitri di Forlì erano finiti, parafrasando Aldo Baglio con la maglia di Sforza in "Tre uomini e una gamba"... Fra gli autoctoni - oltre a Piccinini - chi altro sarebbe stato infatti disponibile, Luca Mastrangelo? Dài, su: del tutto ineleggibile e mica perché troppo di parte; 'solo' in quanto sprovvisto del tesserino AIA: un'inezia, visto però l'incerto status quo di quella incasinata categoria...
Tornando seri, onestamente sul conto di Piccinini non si vede proprio quali particolari sommovimenti tellurici potrebbero essergli addebitati per effetto di un'applicazione 'maldestra' del regolamento in Cagliari-Inter. Ma in sismografia esisterebbero pure le scosse di assestamento e i bradisismi, più o meno percettibili... Un rilievo, infatti, non può essere certo lasciato correre: non s'è proprio capito come tutti i giocatori del Cagliari siano riusciti a farla franca coi cartellini. A differenza dei 2 nerazzurri Carlos Augusto e Barella, ammoniti, tutto sommato, in punta e zelo disciplinare... Si fa chiara allusione al gioco duro dei sardi nei contrasti, nonché alla loro spiccata inclinazione verso le facili cadute, pratiche avversarie del tutto tollerate dall'arbitro Piccinini. Magari gli isolani hanno provato a simulare la caducità delle foglie, mettendoci della 'poesia di stagione' e ricavandone pure impunità. Quelli del continente, chissà perché, preferiranno (quasi) sempre la prosa della classifica che vede i nerazzurri, per converso, in continua risalita.
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 21:48 Lautaro ritrova lo Slavia Praga: nel 2019 la prima doppietta in Champions League
- 21:34 Graziani: "Lautaro nella storia dell'Inter, manca qualche trofeo ma arriverà. A Cagliari l'ho visto diverso"
- 21:19 Gol e assist nelle ultime tre stagioni in A, Pulisic supera Lautaro Martinez: il confronto
- 21:04 Nereo Rocco spettatore (occulto) di Cagliari-Inter?
- 20:55 Rummenigge: "Non si può competere coi club di Premier. Ormai sono proprietà di miliardari o di Stati"
- 20:40 Lumezzane, Troise: "Spiace per il risultato, complimenti all'Inter. Ci siamo complicati la vita a inizio gara"
- 20:30 Parte bene l'Italia U20 al Mondiale in Cile: Australia battuta 1-0 con un rigore procurato da Mosconi
- 20:24 Pellegrino trascina il Parma e regala la prima vittoria a Cuesta: Torino ko 2-1. Asllani in campo per 70 minuti
- 20:10 Stankovic a Sky: "La maggior parte delle volte mio padre non mi fa i complimenti. Se sbaglio, giustamente mi rimprovera"
- 19:56 S. Praga, Trpisovsky: "Con Chivu Inter più difensiva, occhio ai contropiede. Noi possiamo dare fastidio"
- 19:42 Stankovic: "Al Bruges mi trovo bene, voglio continuare a migliorare. Mio papà è contento del percorso che sto facendo in Belgio"
- 19:28 Sky - Inter-Slavia Praga, Chivu mischia le carte: Acerbi, Dumfries e Dimarco tornano dal 1'. Bonny scalpita, Sucic...
- 19:14 Torino, Asllani: "Mi trovo bene anche in un centrocampo a due, sicuramente devo migliorare"
- 19:00 Rivivi la DIRETTA! Il futuro di SAN SIRO, la vigilia di INTER-SLAVIA e il 1° BILANCIO in UTILE dopo 15 ANNI!
- 18:51 L'annuncio di Abodi: "Dal 1° ottobre sarà attiva la Commissione per il controllo sui conti dei club"
- 18:38 Mourinho: "Mai pensato di essere un genio, forse un po' provocatore. Allenare l'Inter una fortuna, vincere due Champions per me..."
- 18:21 Il CdA approva i risultati finanziari del 24-25. Utile di 35,4 mln di euro e ricavi record per la Serie A: tutti i numeri
- 18:10 Slavia Praga, Provod in conferenza: "San Siro è magico. Un sogno giocare qui contro i nostri idoli”
- 17:56 Slavia, Trpisovsky: "Grati di essere di nuovo a San Siro. Inter simile a quella incontrata con Conte. Niente paura"
- 17:41 Minuti di orgoglio: Dimarco fa partire una bordata verso Riad. Cosa è cambiato? L'allenatore
- 17:27 Capello: "A Monaco Inter amorfa e senza cuore, non me l'aspettavo. E mi ha tolto un record"
- 17:13 San Siro, dibattito in Consiglio al via. Forza Italia si astiene: "Per non condannare Milano e i milanesi"
- 16:59 Sensi-Anorthosis, presto l'annuncio. La portavoce Markou: "Test medici superati, questo il suo contratto"
- 16:45 Coraggio, empatia e pazienza: gli ingredienti del cambiamento. Chivu si prende responsabilità ma anche meriti
- 16:32 Dimarco a ITV: "Sto ritrovano la fiducia persa in questi mesi. Lavoro per cercare la forma migliore"
- 16:17 Chivu a ITV: "A San Siro qualunque avversario vuole fare bene. Lo Slavia Praga può metterci in difficoltà se..."
- 16:03 C'è una ThuLa anche nel volley: Michieletto e Romanò si caricano con le esultanze di Thuram e Lautaro
- 15:49 San Siro, il Comune di Milano approva le cifre d'affitto per il 2025: ecco quanto dovrà esborsare l'Inter
- 15:34 Bookies - Inter-Slavia Praga, la vittoria nerazzurra una delle quote più basse del turno
- 15:20 De Vrij-SEG, per la Corte Suprema il processo è da rifare. Congelato il risarcimento per il calciatore
- 15:05 Slavia Praga, la sfida di Provod: "A San Siro per l'impresa. Poi chiederò consigli di pianoforte a De Vrij"
- 14:52 Rummenigge la tocca piano: "Bravo Stoccarda, ha trovato l'idiota che ha pagato Woltemade"
- 14:37 Abodi: "Euro 2032 senza Milano? Rischio che stiamo correndo. Auspico che lo stadio si trasformi"
- 14:32 Chivu in conferenza: "Se i miei titolari non fossero ventidue sarei io scarso. Ecco cosa mi stupisce di loro"
- 14:23 Inter e Sector protagonisti alla Milano Fashion Week: Galante tra gli ospiti d'onore
- 14:14 Dimarco in conferenza: "Ho capito di non aver reso come in passato, ora sto recuperando. Con Chivu..."
- 14:08 L'ex Slavia Praga Husbauer pronostica: "Domani contro l'Inter potrebbe finire di nuovo 1-1"
- 14:00 Chivu a Sky: "Abbiamo meritato quanto raccolto nelle ultime settimane. Domani tornerà Sommer"
- 13:50 Dimarco a Sky: "Io ho sempre dato il 100%. Poi giocare 90 minuti e non 60 ti aiuta a crescere di condizione"
- 13:40 videoL'Inter U23 vola, battuto anche il Lumezzane con super Spinaccè: gli highlights
- 13:26 Slavia Praga, Schranz: "Mi piacerebbe segnare di nuovo a San Siro, magari con un risultato migliore"
- 13:11 Ambrosini: "L'Inter sta continuando il progetto tecnico, grazie a Esposito Lautaro può rifiatare"
- 12:57 Berti: "Ai miei tempi il VAR sarebbe stato un problema, in campo ci dicevamo e facevamo di tutto"
- 12:50 videoBarella cervello, anima e 'scompiglio' di questa Inter: il sardo bacchetta Lautaro in allenamento
- 12:43 Houštecký, vice all. Slavia Praga: "Sarà la nostra terza volta a San Siro, stavolta andrà meglio"
- 12:28 videoTutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile: allenamento e probabile formazione
- 12:14 Adani: "L'Inter cambia allenatore ma non le idee. Dal mercato giocatori per rinfrescarle"
- 12:00 Blanc esonerato dall'Al-Ittihad, due ex Inter in corsa per la successione
- 11:47 videoRifinitura pre-Slavia Praga, tutti a disposizione di Chivu. Solito show di Marcus Thuram nel torello
- 11:30 Bastoni alla RAI: "Pio Esposito ha caratteristiche uniche. Ora però deve stare tranquillo"
- 11:16 CONVINCE e torna a far PAURA: riecco l'INTER. Quanti CAMBI con lo SLAVIA? Ore DECISIVE per SAN SIRO!
- 11:02 Trevisani: "Su Pio Esposito un meme al minuto: Chivu perfetto. E ci sta mettendo anche altre cose"
- 10:48 Caressa frena su Esposito: "Giovane e forte, ma andiamo piano. Presto per i paragoni con Vieri"
- 10:34 Inter, grave lutto per Javier Zanetti: è morto il padre Rodolfo
- 10:20 Panucci: "Cagliari-Inter? Non c'è stata gara. Se i giocatori ci sono con la testa..."
- 10:06 Galli: "Lotta Scudetto, Milan e Napoli davanti all'Inter. Coppe europee? Ai miei tempi erano nove partite..."
- 09:52 La Repubblica - Voto per San Siro, i due consiglieri in bilico possono fare la differenza: la situazione
- 09:38 TS - San Siro, oggi il Consiglio. Anche col sì, tempi strettissimi per il rogito perché...
- 09:24 TS - Chivu punta sui Fab Four in attacco. E Pio Esposito si candida per la Champions
- 09:10 CdS - Prende forma l'Inter di Chivu: tattica, condizione e rotazioni. Manca solo Diouf
- 08:56 CdS - Verso lo Slavia Praga: previsti diversi cambi nell'undici di partenza
- 08:42 GdS - Lautaro, Calhanoglu e Barella: la vecchia guardia è tornata a trascinare dopo un'estate di passione. E l'Inter fa di nuovo paura a tutti
- 08:28 GdS - Chivu sgasa e supera anche l'ultimo Inzaghi. E quel "made in Inter"...
- 08:14 GdS - Nuovo San Siro, oggi il dentro o fuori: si vota in Comune. San Donato prima alternativa
- 08:00 GdS - Chivu, il lavoro paga: il turnover funziona, altri 5 cambi previsti contro lo Slavia Praga
- 00:00 Pio, era solo questione di tempo. Sofascore cosa dice?
- 23:54 Napoli, Conte: "De Bruyne? Se era contrariato non per il risultato ha trovato davanti la persona sbagliata"
- 23:40 Udinese furiosa dopo il ko contro il Sassuolo, il dg Collavino: "Ci spieghino il VAR, interventi ingiustificati"
- 23:26 Milan, Allegri non si sbilancia: "Fatto un passettino in avanti, ma siamo ancora all'inizio"
- 23:23 Lumezzane-Inter U23, le pagelle - Scintillante prova di Spinaccé, Calligaris sempre più convincente