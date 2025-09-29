Tocca a Federico Dimarco accompagnare Cristian Chivu nella rituale conferenza stampa della vigilia di Inter-Slavia Praga, Matchday 2 della Champions League che per i nerazzurri arriva dopo una serie di confortanti vittorie. Ecco come l'esterno interista presenta la gara di domani contro i cechi, nelle parole riportate in tempo reale da FcInterNews.it:

Con quanta fiducia arriva l'Inter e con quanta ne arrivi tu al primo impegno interno in Champions?

"Penso che l'Inter arrivi bene avendo fatto tre vittorie consecutive, dobbiamo cercare la quarta. Io sto ritrovando la fiducia che avevo perso nell'ultimo periodo, con partite e allenamenti sto cercando di migliorare la situazione".

Qual è il vostro obiettivo in Champions?

"Parliamo sempre del passato... Quando abbiamo visto lo Scudetto abbiamo detto di non pensare più al passato e dobbiamo fare così. Abbiamo iniziato bene con l'Ajax e dobbiamo continuare così".

Ci spieghi il discorso sulla fiducia? E cosa manca per essere al 100%?

"Non ho detto che ho avuto mancanza di fiducia, ho detto che mi mancava un po' di fiducia a livello personale. Mi sono reso conto di non avere reso come negli ultimi tre anni e mezzo, ora ne sto uscendo con l'aiuto di mister e compagni".

A Cagliari si è vista la migliore Inter stagionale. Sentite qualcosa di differente in questi ultimi giorni?

"Sono d'accordo, abbiamo fatto una grande partita a Cagliari dove non è mai facile. Non dobbiamo ripartire da lì perché abbiamo fatto anche altre ottime partite come con la Juventus dove non abbiamo vinto ma non giocavamo così da anni a Torino. Dobbiamo andare avanti così".

In Champions non perdete da quasi tre anni in casa, perché c'è una mentalità differente?

"Cerchiamo sempre di affrontare ogni partita allo stesso modo, poi la Champions è diversa. È molto più difficile, affronti squadre di livello mondiale. Ma quando abbiamo fatto passi falsi è stato perché abbiamo pensato troppo in là; andando di partita in partita abbiamo fatto grandi risultati e dobbiamo continuare a farlo".

Il cambio di allenatore ti ha dato qualcosa in più?

"Alleni la partita solo giocando, più giochi più migliori di condizione. Quello che ho detto in questi anni è che comunque uscendo al 60esimo matematicamente era difficile crescere di condizione. Quest'anno sto migliorando perché sto giocando molti più minuti".

Come si stanno integrando i nuovi e a che punto è questa Inter?

"I nuovi si stanno integrando tutti bene, abbiamo preso gente forte che durante l'anno ci darà una mano. Soprattutto ci tengo a dire che sono grandi uomini perché anche se all'inizio non giocano danno un aiuto alla squadra. L'Inter è a un buon livello ma si può sempre migliorare".

FcIN - Cosa ti chiede Chivu sul piano tecnico e tattico?

"Cerchiamo molto di più la verticalità, però la base del passato non la stiamo perdendo".

Qual è l'insidia principale di domani e quale errore non va commesso?

"Non bisogna sottovalutare l'avversario. Lo Slavia è forte, nel suo campionato vince da tanti anni. Viene a uomo, dobbiamo essere bravi ad uscire dalla pressione".