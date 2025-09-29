"L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice President Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui va l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà". E' il comunicato con cui la società nerazzurra annuncia il gravissimo lutto che ha colpito la bandiera interista nelle scorse ore.
La redazione di FcInterNews.it si unisce al cordoglio del vice-presidente Zanetti e della sua famiglia.
L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice President Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo.— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 29, 2025
A lui va l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà.
Sezione: Focus / Data: Lun 29 settembre 2025 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
