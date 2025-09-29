Dopo il primo gol in Serie A di Francesco Pio Esposito, emergono altri retroscena in merito all'estate del centravanti classe 2005, molto ambito sul mercato. Come rivela Fabrizio Romano, Chivu ha sin da subito deciso di puntare forte su Pio, così l'Inter ha chiuso le porte a tutte le richieste di informazioni approfondite per il suo prestito. Ne sono arrivate oltre 15 (come anticipato da noi in esclusiva) tra Italia ed estero: in Inghilterra alcune squadre, soprattutto Leicester e Nottingham Forrest, lo volevano.