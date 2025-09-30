Tuona ancora Antonio Conte, sollecitato a rispondere ancora una volta su Kevin De Bruyne, uscito dal campo del Meazza nel match col Milan con stizza dopo la sostituzione al 72esimo. Situazione che l'allenatore del Napoli aveva già commentato in conferenza stampa post-gara e sulla quale ritorna con toni secchi: "Non è una questione di situazioni di uno specifico giocatore. Chi mi conosce sa benissimo qual è il mio punto di vista sulla gestione, su determinati comportamenti che bisogna avere. A volte chi non mi conosce incappa in qualche errore, sta a me ripristinare la situazione, ribadire alcuni concetti a tutto il gruppo, in modo che una volta la concedi, la seconda volta non la concedi più" ha detto a Sky Sport alla vigilia dell'euromatch di domani contro lo Sporting Lisbona.