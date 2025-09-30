Fabio Quagliarella, intervenuto su Sky Sport, ha parlato di Lautaro Martinez, tessendone le lodi qualitative e non solo: "Io stimo tantissimo Lautaro per come gioca, è il classico giocatore che fa giocare bene la squadra. L'attaccante va valutato a 360 gradi e il suo lavoro è completo. Mi piace soprattuto il primo controllo che fa sempre, uno stop orientato, bellissimo...".