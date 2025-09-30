Consiglio comunale andato per le lunghe quello iniziato ieri pomeriggio a Palazzo Marino e finito alle 4 di notte circa, quando la fumata bianca ha dato il verdetto sperato: lo stadio Giuseppe Meazza e le aree circostanti saranno di Inter e Milan. A commentare, con comprensibile soddisfazione, la notizia, è il sindaco della città, Giuseppe Sala: "Soddisfatto? Direi di sì, per avere fatto un lavoro grande di preparazione e poi nelle ultime settimane ho cercato di evitare tensioni, dicendo al Consiglio 'deciderete voi'".

"Devo dire che non ho fatto nessuna pressione su nessuno sapendo che sarebbe stato un argomento divisivo, potete chiedere ai tre del Pd contrari - ha aggiunto il numero uno della città meneghina -. Ho sempre cercato di parlare accettando la loro posizione. Era ed è quello di San Siro un argomento divisivo, riteniamo di avere fatto la cosa giusta e il Consiglio ha deciso. In tutto ciò, sia nella maggioranza che nella minoranza, si sono create un po' di spaccature ma ci sta su un tema del genere", ha concluso.