Finalmente è arrivata la svolta sul fronte stadio a Milano. Il Consiglio comunale di Milano, dopo una discussione fiume durata circa 12 ore, alla fine ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' a Inter e Milan. La votazione finale ha visto il fronte del 'sì' prevalere per 24 voti a 20. Nessun consigliere si è astenuto, ma due non hanno preso parte alla votazione.

Sulla delibera pesavano 239 emendamenti, dei quali solo 25 sono arrivati alla discussione. Solo alle 3 del mattino, non senza polemiche, è arrivata l'approvazione definitiva quando un sub emendamento "tagliola" ha fatto decadere tutti gli emendamenti presentati.