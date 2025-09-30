Possibile chance dall'inizio per Bonny: per l'ex Parma sarebbe la prima volta da titolare con la maglia dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Chivu starebbe pensando a un iniziale turno di riposo per Thuram, finora sempre in campo dal 1', per dare fiducia all'altro attaccante francese, che fin qui ha messo insieme 73 minuti complessivi. Battesimo stagionale in Europa per Lautaro, che aveva saltato l'Ajax per lombalgia.

Occhio anche alla difesa: oltre al rientro di Sommer e Acerbi, la rosea prevede anche l'impiego di Bisseck, con Akanji inizialmente in panchina. Sucic spinge e insidia Mkhitaryan. Sulle fasce ci saranno Dumfries e Dimarco.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny.