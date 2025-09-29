Lautaro Martinez ritrova lo Slavia Praga in Europa. Contro la squadra ceca il Toro ha scritto una pagina importante della sua storia europea, segnando la sua prima marcatura multipla in Champions League. Nel novembre 2019, alla Fortuna Arena, Lautaro mise a segno una doppietta decisiva. Il numero 10 aveva aperto le marcature in quella sfida, prima di segnare il terzo gol nella vittoria finale per 3-1 alla Fortuna Arena. 

Data: Lun 29 settembre 2025 alle 21:48
Autore: Raffaele Caruso
