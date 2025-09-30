A poche ore da Inter-Slavia Praga arrivano nuove indscrezioni sulla probabile formazione nerazzurra di questa sera. Per l'appuntamento di Champions League a San Siro, stando a quanto raccolto da Sky Sport, la sorpresa potrebbe a centrocampo con Zielinski mezzala titolare: il polacco completerebbe così la mediana con Calhanoglu e Sucic, con Barella a riposo.

In difesa salgono invece le quotazioni di Bisseck per Akanji nel reparto a tre che vedrà anche il ritorno di Acerbi e la conferma di Bastoni davanti a Sommer. Sugli esterni ci saranno Dumfries e Dimarco, mentre in attacco sarà Thuram ad affiancare Lautaro.