Dopo aver dominato il Gruppo A composto dai padroni di casa del Qatar (1-0), dalla Bolivia (4-0) e dal Sudafrica (3-1), eliminato Cechia ai sedicesimi (2-0) e l’Uzbekistan, campione d’Asia, agli ottavi (3-2), il cammino al Mondiale Under 17 della Nazionale italiana Under 18 prevede la sfida al Burkina Faso che vale la semifinale.

"In questi giorni abbiamo studiato con grande attenzione il Burkina Faso perché hanno eliminato una squadra di grande tradizione calcistica come la Germania ai sedicesimi (1-0, ndr) e un’altra forte fisicamente tanto quanto loro come l’Uganda agli ottavi (1-1, 4-6 dtr, ndr) - il commento del tecnico Massimiliano Favo a Figc.it -. È una formazione determinata, veloce, potente nell’impatto fisico e molto pericolosa in transizione. Abbiamo analizzato con lucidità pregi e difetti, ma restiamo consapevoli che non dobbiamo modificare la nostra fisionomia in base all’avversario: prepariamo ogni dettaglio, ma restiamo fedeli alla nostra identità. Ribadisco, qualora fosse necessario, che il Mondiale fa storia a sé. Le eliminazioni di Argentina, Belgio, Croazia, Francia, Germania e Inghilterra hanno fatto rumore, ma, al tempo stesso, testimoniano il valore delle squadre che si sono qualificate i quarti”.