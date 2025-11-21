Saranno cinque le squadre del Settore giovanile dell'Inter impegnate nel week-end in arrivo. Nel menù spicca la gara della Primavera di Benny Carbone che ospiterà il Torino domenica, alle ore 11, con l'obiettivo di allungare a sette la striscia di risultati utili consecutivi. Ecco il programma completo: 

UNDER 20 Domenica 23 novembre, ore 11:00 - Campionato, 12ª giornata: INTER – Torino - KONAMI Football Centre, Milano

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 23 novembre, ore 14:30 – Campionato: INTER-Hellas Verona - KONAMI Football Centre, Milano

UNDER 18 Lunedì 24 novembre, ore 14:30 – Campionato 12ª giornata: Parma-INTER - Centro Sportivo Parma Calcio, Collecchio (PR)

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 22 novembre, ore 16:45 – Campionato: INTER-Cologno - Centro Sportivo Enotria, Milano

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 23 novembre, ore 11:00 – Campionato: INTER - Rogoredo, Centro Sportivo Enotria, Milano

Sezione: Giovanili / Data: Ven 21 novembre 2025 alle 16:59 / Fonte: inter.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
