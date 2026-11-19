Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus potrebbe essere lontano da Torino. Il tecnico di Certaldo, che non sembra aver mai instaurato un rapporto particolarmente solido con la tifoseria bianconera, potrebbe lasciare il club al termine della stagione. In caso di separazione, la dirigenza potrebbe puntare su un altro allenatore italiano di primo piano, con Antonio Conte e Simone Inzaghi tra i nomi accostati alla panchina juventina.

Juventus, Conte o Inzaghi per il dopo Spalletti?

Il possibile cambio alla guida tecnica della Juventus è stato uno degli argomenti affrontati ai microfoni di TMW Radio, dove si è discusso delle caratteristiche dei due allenatori e delle differenti prospettive che potrebbero offrire al club bianconero.

Giannichedda: "Conte vuole subito una Juventus protagonista"

A evidenziare le differenze tra i due profili è stato Giuliano Giannichedda, che ha sottolineato come l'eventuale arrivo di Conte comporterebbe la necessità di investire immediatamente per costruire una squadra competitiva, mentre Inzaghi potrebbe rappresentare una soluzione maggiormente orientata alla continuità e alla crescita graduale. "Sono due allenatori diversi. La differenza è che, se arriva Conte, devi tornare sul mercato prepotentemente. Con Inzaghi la stessa situazione la puoi creare in 2-3 anni. Conte chiede subito la possibilità di avere una Juve protagonista. Inzaghi inizialmente si adatta".