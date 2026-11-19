Intervistato dai cronisti a margine dell'evento 'Serie C Next Stop', che si è svolto oggi a Milano, Ariedo Braida ha parlato così del testa a testa tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò nella corsa alla presidenza della FIGC; "Lei sa che votare è a scrutinio segreto? Magari c'è chi dice che vota Galliani e poi fa il contrario e viceversa con chi dice di votare Malagò. Volevo fare una battuta: come diceva il Paron (Nereo Rocco ndr) 'vinca il migliore, sperémo de no', le parole del vice presidente del Ravenna.