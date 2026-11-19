Carmine Gautieri, intervistato da NewsSuperscommesse, ha parlato della lotta Scudetto: "L'Inter resta la squadra da battere e la candidata numero uno per la vittoria del campionato. Poi, bisogna prestare molta attenzione anche alla Roma. Credo che siano queste tre squadre a potersi giocare il titolo fino alla fine. Se la Lazio non dovesse riuscire a mantenere questo ritmo, penso che lo scudetto se lo contenderanno fino alla fine Inter e Roma", le parole raccolte dai colleghi de LaLazioSiamoNoi.