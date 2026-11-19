Il Barcellona, il Real Madrid, il Chelsea, i due club di Manchester, il Bayern Monaco. Stando a quanto si legge, davanti alla casa di Alessandro Bastoni ci sarebbe la fila per portarlo via dall'Inter la prossima estate. Al di là delle inevitabili speculazioni, nate soprattutto dopo le problematiche extra campo incontrate in Italia, che il centrale dell'Inter sia l'oggetto del desiderio di diverse società estere non è un mistero. Il suo status è noto così come la scadenza del contratto nel 2028 che può ingolosire eventuali acquirenti. Ad oggi, però, non c'è alcuna trattativa in corso con altre società né da parte di Bastoni né da parte dell'Inter, questo perché la priorità del centrale di Casalmaggiore è rimanere a Milano, continuando a vestire i colori nerazzurri ancora per tanti anni. Al contempo, la volontà è condivisa con il club di Viale della Liberazione, che lo considera un perno del proprio progetto e non valuta una sua partenza. A meno che non sia una richiesta del giocatore, che ad oggi non esiste.

L'agenda dei rinnovi

Il rinnovo è dunque l'ipotesi più concreta in questo momento, almeno rispetto a una cessione la prossima estate. In casa nerazzurra le priorità sono Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu, i cui contratti sono argomento di costante discussione e la speranza è arrivare a una fumata bianca entro fine 2026. Poi, nel 2027, si apriranno seriamente le discussioni con i vari Bastoni, Marcus Thuram e Federico Dimarco. Questa l'agenda attuale, soggetta ovviamente a variazioni in caso di necessità. Per quanto concerne gli stipendi, la linea per i rinnovi dei giocatori ultratrentenni è abbassare la parte fissa aumentando quella variabile, i cosiddetti bonus.

L'idea e le cifre

Diverso il discorso per Bastoni: anche se finora non si è parlato di soldi, oggi il difensore guadagna 5,5 milioni di euro netti più bonus, per arrivare intorno ai 6 milioni. Posto che la proprietà non vuole aumentare il monte ingaggi, è probabile che al difensore venga proposto un prolungamento fino al 2031 mantenendo lo stesso stipendio o su di lì. Questa l'idea di base, ma prima di entrare nel vivo della trattativa bisognerà aspettare. La questione più importante, comunque, è che al di là delle voci di mercato nel suo futuro Bastoni vede solo l'Inter.