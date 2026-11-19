Oltre alla prima squadra, anche l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi sta per tornare in campo, dopo aver chiesto e ottenuto il rinvio della partita contro l'Audace Cerignola. Tuttosport sottolinea la buona stagione dei nerazzurri, che in caso di successo nel recupero sarebbero virtualmente terzi e sabato affronteranno la capolista Potenza.

"Lavelli, Mosconi e Bovio, quando non sono con Chivu, marcano davvero la differenza, con prestazioni da applausi - si legge sul quotidiano -. Kaczmarski e Jakirovic non c’entrano nulla con la categoria. Zuberek è diventato glaciale sotto porta, Iddrissou, nonostante sinora sia stato più ai box che in campo causa infortuni, resta un diamante da sgrezzare, per un discorso che vale anche per Agbonifo. Se l’anno scorso senza capitan Prestia erano guai, oggi con Garonetti o all’occorrente Forte, sei coperto. E se in squadra hai anche Marello, indicato da molti come il nuovo Dimarco, Mancuso, centrocampista dai piedi educati, Bovo, che fa legna là in mezzo, puoi stare sereno a livello sportivo ed economico, per scontati introiti del calciomercato che verrà".