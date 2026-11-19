In occasione dei due appuntamenti che vedranno sfidarsi Inter e Genoa prima in campionato e poi in Coppa Italia, rispettivamente sabato 28 novembre e martedì 1° dicembre,, a San Siro, il Prefetto Claudio Sgaraglia - in adesione alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 17 novembre 2026 e come disposto in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia del 18 novembre 2026 – ha adottato per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, con provvedimento in data 19 novembre 2026, la seguente prescrizione: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle Province di Genova e Napoli, con l’esclusione dei titolari della fidelity card della “F.C. Internazionale”, sottoscritta in data antecedente al 14 novembre 2026; vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della società Genoa F.C., sottoscritta in data antecedente al 14 novembre 2026 e non residenti nelle Province di Genova e Napoli.