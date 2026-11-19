Il Barcellona continua a sognare Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter e della Nazionale italiana resta infatti uno dei profili preferiti dal direttore sportivo blaugrana Deco. A rivelarlo è stato Matteo Moretto ai microfoni di DAZN España.

Il centrale nerazzurro era stato già accostato ai blaugrana sul mercato nei mesi scorsi. La dirigenza del Barcellona aveva avviato diversi contatti con il suo entourage, ma l'operazione era sfumata soprattutto per una scelta tecnica di Hansi Flick, alla ricerca di un difensore con caratteristiche differenti.

L'interesse, però, non è mai venuto meno. Deco continua ad apprezzare molto Bastoni e, secondo Moretto, sono previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità dell'affare. Molto dipenderà dalle indicazioni di Flick e dalle esigenze del tecnico per il reparto arretrato.