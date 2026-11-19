L'ex portiere Pepe Reina ha parlato della lotta scudetto in Serie A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. "La Lazio è prima, il Como è quinto e su quelle panchine ci sono due miei amici che vedo e sento spesso. Gattuso mi ha segnato umanamente, però anche tatticamente ha proposte che mi hanno convinto. Fabregas è un innovatore straordinario, che insegue metodi abbaglianti - le sue parole -. Diventerà una guida per la categoria. Il Guardiola 3.0? Pep ha visto cose che altri non riuscivano a vedere, ha inventato, ha vinto e stravinto, ha conquistato. E Cesc lo ricorda".

"Lo strapotere dell’Inter mi sembra evidente, per progetto e per forza degli interpreti. Posso rassicurare i laziali: Rino non rallenterà. E il Como continuerà evolversi. Ma anche la Roma, con il calcio di Gasperini è una realtà. Milan e Juventus sono in una di quelle fasi che sembrano interlocutorie. Il Napoli è in difficoltà e mi dispiace. Ne verrà fuori, me lo auguro", ha aggiunto poi Reina.