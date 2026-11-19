L'Inter e Nike lanciano una nuova versione delle iconiche Air Force 1, ispirata all'identità nerazzurra e alla maglia Away 2026/27. La collaborazione porta per la prima volta i colori e i simboli del club milanese su una delle sneaker più riconoscibili al mondo, unendo calcio, moda e cultura urbana.

Il design richiama l'immaginario del baseball americano, con una tomaia in pelle bianca arricchita da dettagli Lyon Blue e Blue Void, doppio Swoosh e motivo a righe gessate. Non mancano riferimenti esclusivi all'Inter, tra cui il logo in versione monogramma sul tallone e dettagli personalizzati sulla soletta. In dotazione anche lacci aggiuntivi nelle tonalità del modello.

Protagonisti della campagna di lancio sono Lautaro Martínez, Pio Esposito e Yann-Aurel Bisseck per la squadra maschile, insieme a Michela Cambiaghi e Benedetta Glionna per quella femminile. La nuova Nike Air Force 1 sarà disponibile dal 19 novembre su store.inter.it, nike.com, negli Inter Store e in una selezione di Nike Store e rivenditori autorizzati.