Mathis Mout, centrocampista italo-francese classe 2007 cresciuto nel vivaio del Monza, si sta mettendo in luce in questa prima parte di stagione, conquistando la fiducia di Ivan Juric. Dopo l'esordio in Coppa Italia, ha collezionato 8 presenze in Serie A, di cui 3 da titolare, per un totale di 256 minuti. Si era già fatto notare nella prima giornata contro l'Inter, firmando l'assist per il momentaneo pareggio di Gustavo Varela. Durante la sosta ha inoltre vestito la maglia dell'Italia Under 20.
L'interesse dell'Inter e la concorrenza inglese
Proprio la prestazione di San Siro avrebbe attirato l'attenzione dell'Inter che, secondo Tuttosport, segue il giovane centrocampista in vista della prossima estate. I nerazzurri lo considerano un possibile investimento per il ricambio generazionale in mezzo al campo, mentre non sono previsti interventi a gennaio. Il direttore sportivo Dario Baccin lo avrebbe osservato dal vivo durante Monza-Cagliari. Nel mirino interista ci sarebbe anche un altro biancorosso, Jay Robinson. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche l'interesse di due club inglesi: Crystal Palace e Hull City, pronti eventualmente a inserirsi nella corsa e ad alimentare la concorrenza.
Il Monza blinda il talento
Intanto il Monza si è mosso per tutelare il proprio investimento, esercitando l'opzione per prolungare il contratto di Mout fino al 30 giugno 2029. La decisione è già stata comunicata agli agenti del calciatore e consente al club biancorosso di presentarsi nelle eventuali trattative con una posizione contrattuale più solida.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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