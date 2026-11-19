Attraverso i propri social, l’Inter comunica il vincitore del premio per il Goal of the Month relativo al mese di ottobre. Il vincitore è Marcus Thuram con una bella rete di sinistro. Di seguito il video:

Il sinistro di Thuram a segno: ecco il #GOTM di questo mese @play_eFootball https://t.co/Ikn9gw7DKm — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 19, 2026

Questo il post dell'Inter sul proprio sito: "Una rete pesantissima, decisiva, arrivata nel primo minuto di recupero di una sfida che sembra stregata e che si è trasformata in un incredibile tripudio di gioia. Una rete in cui ci sono tutte le qualità di Marcus Thuram: forza fisica e velocità, tecnica nello stretto, capacità di inquadrare la porta e di calciare indifferentemente con entrambi i piedi, voglia di vincere. Una rete voluta a ogni costo, costruita da una giocata inesorabile di Tikus, che dopo 90 minuti di lotta ha avuto ancora la forza di scattare in profondità, controllare il pallone e arrivare al limite dell'area sul lato destro.

Da lì si è accentrato, ha scambiato nello stretto con Diouf, e dopo aver ricevuto l'appoggio di ritorno si è aggiustato il pallone sul sinistro per calciare. Un rasoterra perfetto, in buca d'angolo, a beffare De Gea sul prima palo. Una rete che ha avviato una rimonta impensabile, che ha regalato al San Siro nerazzurro un pomeriggio indimenticabile. Il gol di Thuram nell'ottava giornata è stato scelto dai tifosi nerazzurri come il migliore del mese di ottobre: Marcus Thuram vince il premio eFootball Goal of the month con la sua rete contro la Fiorentina", si legge.