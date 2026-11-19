Matteo Cocchi, laterale di proprietà dell’Inter in prestito al Padova, è tornato a parlare in vista della ripresa del campionato di Serie B dopo l'esperienza in maglia azzurro.

"Sono soddisfatto del mio rendimento, ma c’è ancora tanto da migliorare - le sue parole riportate da TMW -. È la mia prima esperienza in Serie B per cui sto scoprendo un po' alla volta quelle che sono tutte situazioni nuove e la squadra mi sta dando una grandissima mano. Ringrazio Calabro per tutto quello che mi sta dando sin dal mio arrivo. Mi sta aiutando molto e mi sta facendo crescere”.

"I giorni in Nazionale sono passati bene, c'è un bel gruppo e mi sono divertito a giocare con i compagni, pertanto il bilancio è super positivo per le prestazioni e per l'esperienza - aggiunge -. Giocare in Azzurro ti fa crescere perché incontri avversari fortissimi che rappresentano la loro nazione, come facciamo anche noi. È un onore vestire la maglia azzurra ogni volta che si entra in campo e ti aiuta a crescere sotto l'aspetto mentale oltre che sul campo, proprio perché ti misuri con avversari di valore”