Provstgaard, Alisson, Anguissa, Jeltsch... Sono già diversi i nomi accostati all'Inter per le prossime sessioni di mercato, che si tratti di gennaio o giugno poco cambia. Certamente il nuovo diesse Baccin sta già preparando il terreno per rinforzare la rosa, ma è ancora molto prematuro discutere nel dettaglio, specialmente a riguardo della prossima stagione.

Ovviamente si torna a parlare pure dei famigerati "paletti" di Oaktree: ingaggio, cartellino, età... Ma esistono davvero?