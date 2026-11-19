Nuovo problema in casa Napoli per Massimiliano Allegri, costretto a fare i conti con un altro infortunio. Questa volta a fermarsi è Alex Meret, che ha riportato una frattura alla quinta vertebra lombare in seguito a un trauma subito durante una seduta di allenamento. Una notizia pesante per gli azzurri, impegnati nella preparazione della prossima sfida di campionato contro il Torino. Il portiere si è già sottoposto agli accertamenti medici necessari e ha iniziato il percorso riabilitativo. Al momento, tuttavia, non sono state comunicate tempistiche ufficiali per il suo ritorno in campo.

Napoli, frattura alla vertebra lombare per Meret: la nota del club

A rendere note le condizioni del portiere è stata direttamente la società partenopea, attraverso un comunicato ufficiale che chiarisce la natura dell'infortunio. "Alex Meret, in seguito a un trauma subìto in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Un infortunio che potrebbe costringere il calciatore friulano a uno stop di circa due mesi.

Tutti i nazionali rientrati: il report dell'allenamento

Nel frattempo, il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno in vista del prossimo appuntamento di Serie A. Gli azzurri saranno impegnati sabato alle 20:45 contro il Torino, allo stadio Diego Armando Maradona. Il club ha fornito anche un aggiornamento sulla preparazione della squadra, confermando il rientro di tutti i giocatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. "Gli azzurri si sono allenati in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 20:45 contro il Torino al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le nazionali".