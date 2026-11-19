"Nel calcio ogni squadra ha una sola capitana. Ma nella vita ogni donna deve poter essere “a capo” delle proprie scelte e del proprio percorso. È questo il messaggio al centro di “The Life Captain Armband”, l’iniziativa promossa da Serie A Women e Athora Italia, Title Partner del massimo campionato di calcio femminile, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere del 25 novembre.



L’iniziativa nasce da un dato significativo: in Italia il 49% delle donne dichiara di aver subito almeno un episodio di violenza economica nella propria vita, secondo quanto evidenziato dal Rapporto WeWorld 'Ciò che è tuo è mio. Fare i conti con la violenza economica' (indagine Ipsos, 2023). Una realtà che richiama l’importanza di continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica e contrastare ogni forma di sopraffazione.



Sabato 21 e domenica 22 novembre, tutte le capitane delle 12 squadre della Serie A Women scenderanno in campo indossando una fascia speciale. Un gesto simbolico che valorizza il significato della fascia da capitana, tradizionalmente espressione di leadership e responsabilità all’interno della squadra, per estenderne il messaggio anche fuori dal campo: ogni donna deve poter essere protagonista delle proprie scelte e della propria vita.



La fascia riporterà 12 messaggi diversi, pensati per valorizzare le tante dimensioni dell’autonomia femminile: “A capo dei miei risparmi”, “A capo delle mie scelte”, “A capo della mia libertà”, “A capo del mio futuro”, “A capo dei miei progetti”, “A capo dei miei sogni”, “A capo dei miei investimenti”, “A capo dei miei successi”, “A capo della mia carriera”, “A capo delle mie idee”, “A capo del mio corpo”, “A capo delle mie azioni”.



La campagna, firmata da Serviceplan Italia, agenzia creativa della House of Communication, utilizza così il linguaggio universale dello sport per affermare il diritto di ogni donna a determinare liberamente il proprio percorso, senza condizionamenti di natura sociale, culturale o economica.



L’iniziativa si inserisce nel percorso della campagna permanente #MAIPIÙ, istituita da Serie A Women per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e portare avanti un impegno che si sviluppa durante tutto l’anno, anche attraverso i canali social della Serie A Women e di Athora Italia.



"Se in campo la fascia di capitana viene indossata da una sola calciatrice per squadra, nella vita ogni donna deve decidere per sé stessa e scegliere il proprio percorso, fatto di decisioni consapevoli e non dipendenti da nessun altro – dichiara la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti –. Sin dal primo giorno consideriamo Athora Italia molto più di un semplice Title Partner del nostro campionato: tra gli obiettivi, ribaditi anche nei giorni scorsi nell’incontro con i club che si è svolto a Torino, c’è quello di creare una linea condivisa di narrazione e comunicazione, che passa anche da iniziative come “The Life Captain Armband”».



"Con “The Life Captain Armband” vogliamo dare visibilità a un messaggio in cui crediamo profondamente: essere capitane della propria vita significa poter scegliere, decidere e guardare al futuro con fiducia e consapevolezza. L’autonomia, anche economica, è una componente fondamentale della libertà individuale. Come Athora Italia, sentiamo la responsabilità di contribuire a una cultura che riconosca e valorizzi questo diritto. Il calcio femminile, grazie alla sua capacità di raggiungere e coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, è un alleato importante nel promuovere questo cambiamento», ha dichiarato Jozef Bala, Amministratore Delegato di Athora Italia.