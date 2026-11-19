Non mollare mai e crederci fino a quando non è finita: il mantra dell'Inter è sempre stato chiaro e i dati di questa stagione sono chiarissimi in tal senso. Secondo OptaPaolo, l'Inter è la squadra che ha ottenuto più punti con gol segnati dal minuto 75 in avanti (nove, più del doppio rispetto a ogni altra, ndr), l'Atalanta invece è la formazione che ne ha persi di più di punti con le reti subite nel medesimo intervallo temporale (cinque punti persi).