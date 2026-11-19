L'avventura di Kosta Runjaic all'Udinese si chiude definitivamente. Dopo l'esonero arrivato nelle scorse settimane e la decisione della società friulana di affidare la panchina a Paolo Zanetti, il tecnico tedesco ha raggiunto un accordo con il club per la risoluzione consensuale del contratto. Un passaggio formale che sancisce la conclusione del rapporto professionale e permette all'allenatore di valutare immediatamente nuove opportunità, anche all'estero.

Udinese, risoluzione consensuale con Runjaic e il suo staff

La separazione non riguarda soltanto Runjaic, ma anche i suoi collaboratori Małecki e Trukan, che hanno a loro volta interrotto consensualmente il rapporto con la società bianconera. L'ufficialità è arrivata attraverso una comunicazione dell'Udinese, che ha confermato la conclusione degli accordi contrattuali con l'ex allenatore e i membri del suo staff.

Il comunicato ufficiale dell'Udinese

Questa la nota diffusa dal club friulano: "Udinese Calcio comunica che Kosta Runjaic e i suoi collaboratori Małecki e Trukan hanno risolto consensualmente il rapporto che li legava al club. A loro i migliori auguri per le future esperienze professionali". Per Runjaic si apre dunque la possibilità di intraprendere una nuova esperienza in panchina, mentre l'Udinese prosegue il proprio percorso tecnico con Paolo Zanetti.