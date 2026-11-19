Non è un segreto che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, abbia in progetto di portare Sebastiano Esposito in azzurro. Il suo interesse è datato, come spiegato recentemente anche da Mario Giuffredi, procuratore dell'attaccante classe 2002 del Sassuolo e della Nazionale italiana. Il club partenopeo, stando a quanto svelato da Fabrizio Romano, ha fatto delle valutazioni sul profilo dell'attaccante scuola Inter l'estate scorsa prima di rinunciare al suo ingaggio. Ma la pista non l'ha abbandonata definitivamente, spiega l'esperto di mercato: sì, perché il Napoli potrebbe tornare alla carica a gennaio. Insomma, Seba Esposito è un'idea da tenere d'occhio, non l'unica che ha in mente il club di DeLa.

Su questo fronte nutre una certa attenzione anche l'Inter, visto che in caso di cessione da parte del Sassuolo incasserebbe il 40% del ricavato della somma totale.