Massimo Oddo, ex giocatore di Lazio e Milan ed ex compagno di squadra di Rino Gattuso, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Repubblica per parlare del momento di forma della Lazio di Gattuso, in vetta al campionato italiano.
"L’impennata della Lazio non è un caso, ma il frutto degli insegnamenti di Gattuso - le sue parole -. Mi emoziono, sono felicissimo di vederla in testa al campionato. Guardo Nuno Tavares e Floriani e rivedo il mio passato. Viviamo una situazione unica: da una parte la gioia per il risultato, dall’altra la sofferenza dei tifosi che rinunciano allo stadio. Mi auguro che si trovi una soluzione, perché da ex capitano conosco l’amore, immenso e indispensabile, del popolo laziale. Ma c’è un rovescio della medaglia: nei momenti di difficoltà, Rino ottiene il massimo".
"Gattuso non cambia, migliora. Da ct, mancando la qualificazione ai Mondiali, ha subito una delle lezioni sportive più grandi della sua carriera, non solo per il risultato. Adesso ha preso ancora più consapevolezza di prima, ma è sempre stato un braccio armato pronto a intervenire e risolvere i momenti di crisi - aggiunge -. Lui non finge mai, anche se in questi giorni ripete spesso una bugia: 'Non guardo la classifica'. Sta guidando la Lazio oltre il potenziale della sua rosa. Può restare in alto fino alla fine".
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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