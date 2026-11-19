Nell'intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, Massimo Oddo ha parlato anche del "giovane talento italiano", tracciando un paragone tra Pio Esposito e Camarda.

"Il talento non è scomparso, ma bisogna avere pazienza - le sue parole -. Prendo come esempio Camarda, uno dei centravanti più promettenti che abbia mai visto. Non ha saputo aspettare e ha pagato il salto precoce in Serie A. Doveva fare un percorso più graduale, come Pio Esposito. In generale, mi preoccupa lo strapotere dei procuratori".